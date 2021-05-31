Ставрополь, , 13:38 — REGNUM В Ставропольском крае получат помощь от местных властей хозяева домов, пострадавших во время сильного града 22 мая 2021 года. По решению губернатора края Владимира Владимирова им будут не только предоставлены строительные материалы на ремонт домов, но и денежные выплаты, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ. Их суммы пока не уточняются.

Согласно поручению Владимирова, которое он отдал в ходе еженедельного совещания в правительстве, процедуру оформления выплат упростят на краевом уровне, для этого в нормативную базу будут внесены соответствующие корректировки.

«Помогите людям быстрее получить средства, чтобы они скорее смогли восстановить пострадавшее имущество», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

Согласно отчету первого вице-премьера Ставрополья Ивана Ковалева, в пострадавшие от града сильнее других Георгиевский и Благодарненский городские округа уже поставлено из резервного фонда около 23 тыс. листов шифера и 136 кв. м стекла.

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