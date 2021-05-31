Йошкар-Ола, , 13:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 528 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 122 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны четыре человека. 249 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 157 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 160 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 327 человек, из них у 322 — пневмония, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны десять пациентов, при этом госпитализированы девять жителей Марий Эл.