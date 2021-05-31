Оренбург, , 13:36 — REGNUM В Оренбурге на мусорном полигоне по ул. Автомобилистов происходит тление мусора, сообщает ГУ МЧС по региону.

Мусора тлеет третий день. По данным спасателей, первое сообщение о происшествии поступило 29 мая. Сегодня, 31 мая, в 05:00 по местному времени (03:00 мск) тление удалось локализовать.

На месте работают три трактора для выполнения работ по расчистке мусора, три КАМАЗа, экскаватор и поливомоечная машина. Экологическая служба сделала анализ проб воздуха с места тления и заявила о том, что превышений норм ПДК по загрязнению атмосферы. Мониторинг территории и контроль обстановки осуществляется с помощью беспилотника.