Москва, , 13:35 — REGNUM 43% студентов засыпали перед экраном во время учебы, несмотря на усиленный контроль со стороны родителей.

Исследование HONOR: давление на отношения, рост успеваемости и ноутбук как символ новых возможностей.

Компания HONOR провела исследование, приуроченное к запуску новой серии ноутбуков MagicBook, с целью выяснить, какую роль устройство играет в жизни студентов, как использовали преимущества удаленки и к чему все это привело. Так, пятьсот студентов в возрасте от 17 до 24 лет отметили, что с переходом на удаленку успеваемость выросла на 25%, кто-то мечтал восстановить психику в одиночестве после и перепроверял работу камеры и микрофона, волнуясь, что окажется героем онлайн-секса.

Студенческая жизнь: преимущества и последствия

Кажется, студенты перешли на удаленный формат обучения легче россиян в возрасте от 18 до 44 лет, согласно ранее проведенному исследованию компании. Получившие официальное разрешение не ходить на пары, молодые люди всерьез пересмотрели подход к обучению и предпочли выходить на связь с преподавателем откуда угодно, но только не со своего непосредственного рабочего места.

Абсолютное большинство обучающихся (61%) признались: им не раз приходилось подключаться к онлайн-обучению из нестандартных мест. Так, 25% респондентов выходили на связь из общественного транспорта или машины. 23% подключались к занятию прямо на улице. Старшекурсники в возрасте от 21 до 24 лет располагались с комфортом, выбирая в качестве локации для обучения кафе или ресторан. Такой формат обучения выбрали сразу 22% респондентов. А вот 12% опрошенных не смущались выходить на связь, находясь при этом в туалете.

Причем чаще всего на такие эксперименты пускались девушки, нежели юноши. При этом, как показало исследование, студентам, особенно в возрасте от 17 до 20 лет, стало проще совмещать работу и учебу. Дистанционный формат в среднем позволил высвободить дополнительно 1,1 часа свободного времени. И вновь здесь отличились девушки, которые эффективно использовали освободившееся время. После перехода на дистанционное обучение они чаще стали встречаться с друзьями (17%) и убираться дома (24%). А вот юноши предпочли проводить свободное время за компьютерными играми (19%) или приставкой (10%).

Отношения: кто не выдержал испытание 24/7

Удаленное обучение оказалось серьезным испытанием для студенческих пар. Кое-кто не выдержал испытание 24/7. Так, молодые люди в возрасте 17—20 лет чаще всего отмечали, что устали от своей второй половинки и не готовы в дальнейшем так долго находиться постоянно вместе. А вот старшекурсникам удаленка, наоборот, помогла наладить отношения в паре.

Затронул онлайн-формат и микроклимат в семьях. Если у 59% опрошенных отношения с близкими во время дистанционной учебы не изменились, то вот другая половина отметила кардинальное ухудшение или улучшение (20% и 21% соответственно). Причем если респонденты в возрасте 21—24 года говорили, что просто очень уставали от общения с родными из-за постоянного нахождения с ними в одной квартире, то молодые люди помладше и вовсе мечтали уехать, чтобы восстановить психику в одиночестве (15%).

Отвлекающие факторы

Большинство студентов (65%) признались, что, находясь на удаленке, лишь создавали видимость готовности к занятиям. Так, 71% девушек убирали только ту часть комнаты, которую видно в кадре, при этом 69% из них, выходя в прямой эфир, надевали только верхнюю часть образа. Парни же (29%) и вовсе использовали специальные заставки и фоны, имитируя уборку в комнате.

Самым серьезным отвлекающим от обучения фактором участники (68%) назвали социальные сети. Также респонденты отметили, что прерывали образовательный процесс для общения с друзьями (41%) или на просмотр интересного видео (35%). Труднее всего удерживать внимание на обучении оказалось студенткам: 72% опрошенных признались, что занимались стримингом соцсетей, а еще 39% студенток могли переключиться на готовку.

Стресс и способы восстановления

Ограничения в общении и перевод на удаленку вызвали немало переживаний у студентов. Больше половины респондентов (53%) признались, что ощущали тревогу из-за запрета массовых мероприятий и невозможности посещать вечеринки и концерты. 14% опрошенных переживали, что ограничены в своей ежедневной социальной активности.

А еще почти треть студентов боялась, что из-за технических накладок в работе ноутбуков раскроет свои секреты посторонним. Девушки переживали случайно предстать обнаженными, а треть юношей (32%) перепроверяли работу камеры и микрофона, волнуясь, что окажутся героями онлайн-секса.

Помимо этого, почти 8 из 10 студентов во время лекции выключали камеру и отходили от ноутбука. Причем 4 из 10 забывали вернуться к устройству. А 43% молодых людей могли спокойно уснуть перед экраном, при этом 11% часто так и поступали. Это помогало им частично восстановиться от стрессовых ситуаций и переживаний. Важно отметить, что, согласно исследованию, самыми психологически устойчивыми оказались студенты из Санкт-Петербурга.

«Машина» для образования и досуга

Во время пандемии на ноутбуки перешли 13% опрошенных студентов. По словам 85% респондентов, основной целью, побудившей их инвестировать в покупку ноутбука, стало обучение. В остальных случаях ноутбуки покупались для досуга. При этом 21% респондентов дополнительно отметил, что планировал использовать устройство для работы. 1% студентов уверенно заявил, что ноутбук поможет им начать свой собственный бизнес-проект.

Так или иначе, 77% респондентов подтвердили, что пользуются ноутбуком ежедневно, а 14% респондентов отметили, что никогда и не думали приобретать ПК, отдавая предпочтению лэптопу.

Исследование также показало, как по-разному используют этот гаджет мужчины и женщины. Так, женская половина аудитории значительно чаще, чем мужская, ищет с помощью ноутбука информацию или смотрит фильмы/сериалы (82% и 77% соответственно). Студенты мужского пола чаще используют гаджет для игр или стриминга контента. Кроме того, 66% всех опрошенных независимо от пола используют ноутбук для просмотра лекций и обучающих семинаров.

Специально для пользователей, проводящих много времени у экрана, в обновленных ноутбуках HONOR MagicBook на 50% снижено воздействие синего спектра излучения, устранено мерцание экрана и применена технология уменьшения яркости — это обеспечивает комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком.

При этом у большей части респондентов (77%) в личном пользовании — только одно устройство. А 22% опрошенных решили приобрести дополнительно второй ноутбук. Причем молодые люди в возрасте 21—24 года делают это чаще, чем 17—20-летние (26% против 19% соответственно).

Парни значительно чаще используют ноутбук в кабинете (40%), в то время как девушки предпочитают работать за ноутбуком из спальни или кухни (91% и 43% соответственно). 28% забывают поставить заряжаться устройство на ночь, поэтому рассматривают функцию быстрой зарядки. Именно для этого случая разработчики HONOR придумали еще одну фишку, создавая модель для студенческого образа жизни: компактная зарядка восполняет заряд батареи HONOR MagicBook 14 почти наполовину всего за 30 минут. А поддержка функции обратной зарядки позволяет использовать ноутбук в качестве внешней батареи для смартфонов и других устройств с Type-C даже в выключенном состоянии.

Критерии выбора ноутбука: на что обращают внимание студенты?

62% респондентов сообщили, что для них первостепенными являются тип процессора и его мощность. При этом 47% опрошенных уделяют внимание объему встроенной и оперативной памяти. Про емкость аккумулятора дополнительно уточняют 32%, а на мощность видеокарты обращают внимание 30% респондентов. Женщины стремятся вести и развивать свое дело/бизнес, поэтому отмечают недостаточность мобильности и легкости устройства (18%). Согласно исследованию, мужчины стали чаще играть и стримить (30%), поэтому в устройстве им не хватает мощности процессора.

Ноутбуки HONOR MagicBook работают на базе процессора Intel® Core™ i7−1165G7 11-го поколения с интегрированной графикой Intel® Iris® Xe в сочетании с 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб, которые обеспечивают впечатляющую производительность и высокую скорость обработки изображений, необходимую дизайнерам и производителям разнообразного контента. Стримить любимые сериалы 10 часов подряд в режиме Full HD или завоевывать мир танков — теперь не проблема.

Кстати, как выяснилось, при выборе ноутбуков большинство респондентов (49%) прислушивается к советам друзей, родственников и коллег. Также почти половина опрошенных (48%) дополнительно изучают информацию на сайте производителя ноутбука. 31% отвечавших отметил, что не будет игнорировать рекомендации консультанта салона. При этом обзорам устройств в СМИ от IT-журналистов доверяет практически четверть студентов (24%). Еще меньше доверия вызывают известные блогеры — к их советам готовы прислушаться всего 6%.

В целом к советам и отзывам склонны прислушиваться скорее девушки, нежели юноши. Так, 57% опрошенных студенток обязательно выслушают рекомендации близких людей, 52% предпочитают отзывы интернет-пользователей, 39% выслушают рекомендации консультантов в магазинах.

Итоги образовательной удаленки

В целом, студенты достаточно легко включились в новый формат обучения и отметили его несомненные плюсы: экономия времени и денег на дорогу (46%), более свободный график учебы (39%), отсутствие необходимости тратить время на сборы (37%) и гибкость в выборе места для учебы (26%).

Особенно формат удаленки полюбили девушки: 58% респонденток отметили, что стали испытывать меньше дискомфорта из-за раннего подъема (28%), долгой дороги (23%), необходимости основательных сборов (20%), позднего возвращения домой (19%), отсутствия времени на решение личных вопросов (18%), дискомфорта от постоянного нахождения за столом (13%) и невозможности погулять в дневное время (10%).

Удаленка повлияла и на успеваемость. До пандемии большая часть опрошенных (60%) оценивала свою успеваемость как хорошую. При этом 71% опрошенных студентов отметил, что сдавать экзамены в дистанционном формате стало легче. Как следствие, у 25% успеваемость стала лучше. Вероятно, на это повлияло то, что 25% родителей увеличили контроль за учебой своих детей. При этом наибольшее количество троечников — по-прежнему среди юношей (19%), а отличными оценками в учебе могут похвастаться девушки (25%).

В чем респонденты исследования едины, так это в желании перейти к гибридному формату обучения: 39% опрошенных хотели бы выходить на учебу на 2—3 дня, а остальное время проводить в онлайн-формате. Отказываться насовсем от возможности живого общения студенты не готовы, хотя и отмечают минусы офлайна (время на дорогу, денежные расходы, отсутствие гибкого графика).

О бренде HONOR

Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов. В 2020 году в России HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.

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