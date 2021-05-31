Москва, , 13:34 — REGNUM Глобальная безопасность и сближение России с Китаем служат главными причинами, которые побудили президента США Джо Байдена организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 31 мая заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Главное — это угроза третьей мировой войны. Все считали, что она немыслима. Рейган и Горбачёв говорили, что никогда не может быть ядерной войны, потому что она приведёт к взаимному уничтожению», — заявил Лозанский.

«Сейчас, когда всё больше и больше людей знающих говорит, что мы на грани третьей мировой войны, это и послужило причиной этого саммита. Главное будет обсуждаться — как нам избежать вот этой трагедии. Ну и вторая причина Байдена — потому что он обеспокоен, как и весь Запад, (сближением) России и Китая. И он будет пытаться выдать России пряники, чтобы это движение остановить», — указал он.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.