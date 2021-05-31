Сеул, , 13:35 — REGNUM К концу июня 2021 года вакцинацию от COVID-19 в Южной Корее смогут пройти 14 млн человек. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителя министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, нынешний показатель на 1 млн человек больше, чем предыдущий прогноз правительства.

Известно, что на пересмотр прогноза в значительной степени повлиял тот факт, что США предоставят Южной Корее более 1 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 31 мая первую дозу вакцины от COVID-19 в Южной Корее получили 5,4 млн человек или 10,5% населения.

Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 182