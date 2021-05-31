Саранск, , 13:32 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

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Женщина 1955 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Наблюдалось осложнение в виде двусторонней тотальной пневмонии, которая также характеризовалась тяжелым течением.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 281 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в Мордовии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 963 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2048 человек.

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