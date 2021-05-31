Москва, , 13:32 — REGNUM Заседание межпарламентской российско-сербской комиссии высокого уровня планируется провести в Белграде осенью 2021 года, предстоит обсудить три ключевые темы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Народной скупщины Ивицой Дачичем.

«Мы выносим на комиссию высокого уровня три ключевых темы. Во-первых, развитие наших экономических отношений. Во-вторых, реализация гуманитарных проектов, где ключевым вопросом считаем создание международного института исторической памяти в Белграде», — сказал Володин.

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Еще одной темой, по словам спикера Госдумы, станет взаимодействие и выстраивание отношений на международных площадках. При этом, по его мнению, страны эффективно работают в рамках международных организаций, например, в ПАСЕ.

«Есть много тем, которые мы одинаково понимаем. Мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Особенно, когда речь идет о навязывании ценностей. У нас есть своя история, культура, традиции, вера. И мы против, когда некоторые государства при поддержке международных институтов пытаются привнести в наши страны свои стандарты и ценности», — заявил Володин.

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