Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Британский певец Эд Ширан станцевал вместе с американской актрисой Кортни Кокс, известной по роли Моники в сериале «Друзья». Музыкант опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPgXjMMhFfs/

«В эти выходные у нас было собственное воссоединение», — подписал ролик Ширан, ссылаясь на недавно вышедший специальный выпуск сериала «Друзья». Певец и актриса исполнили танец героев Росса и Моники.

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая 2021 года вышел специальный эпизод сериала «Друзья» Friends: The Reunion. В нём встретились создатели и актёры проекта, чтобы вспомнить, как он создавался.

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