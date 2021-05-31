Валуйский район, , 13:35 — REGNUM Пятилетний мальчик скончался в больнице после побоев отчима в Валуйском районе Белгородской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, днём 29 мая 2021 года 31-летний мужчина у себя дома в посёлке Староивановка обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, их в другое место переложил пятилетний пасынок. Разозлившись, отчим несколько раз с силой ударил мальчика по голове, при этом ребёнок ударялся о холодильник. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время после побоев мальчик потерял создание, его доставили в Валуйскую ЦРБ, отчима задержали и предъявили обвинение по факту причинения телесных повреждений.

30 мая ребёнок скончался в больнице. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью — мужчине собираются предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Кроме того, в СК решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц системы профилактики — они не осуществили должного надзора за семьей с детьми, состоящей на учёте, как неблагополучная. Известно, что родители злоупотребляли спиртными напитками.