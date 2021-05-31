Москва, , 13:31 — REGNUM Политики США в последнее время стали чаще говорить о предпосылках для третьей мировой войны. Об этом 31 мая заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Реально сейчас самое главное — и это уже мнение не только политологов, экспертов и политиков, буквально недавно начальник генерального штаба Соединённых Штатов Марк Милли это заявил, — что мы движемся к третьей мировой войне. И поэтому сейчас главное — это избежать этой войны. Я так думаю, это причина, почему Байден, собственно, позвонил Путину и попросил об этой встрече», — заявил Лозанский.

«Все остальные вещи — права человека, Украина — это всё вторично», — указал он.

Между тем, ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.