Псков, , 13:52 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявили 20 новых носителей коронавируса, что на 15 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем региональные власти продлили действие ограничительных мер до конца июня. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 37 806 случаев заражения. Выздоровели 32 590 жителей, в том числе 55 пациентов выписали за минувшие сутки. Умерли 405 человек, за минувшие сутки смертельных случаев от COVID-19 на Псковщине не зарегистрировано.

При этом ограничительные меры в Псковской области продлены по 30 июня, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«На сегодняшний день в Псковской области нет очагов COVID-19. Давайте сделаем всё, чтобы так было и дальше», — отметил на своей странице в соцсети глава региона Михаил Ведерников.

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