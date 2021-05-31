Горно-Алтайск, , 13:30 — REGNUM В Алтайском заповеднике начал работать мини-центр по реабилитации медвежат-сирот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, с 2017 года к сотрудникам трижды обращались граждане, приютившие оставшихся без родителей медвежат с просьбой выпустить их на своей территории.

В связи с этим в прошлом году было принято решение организовать здесь центр по реабилитации животных. Первыми постояльцами заведения стали двое медвежат — Мишка и Машка, которых передали в мае 2021 года жители Алтайского края.

При консультации специалистов из «Центра спасения медвежат-сирот» был разработан проект мини-вольера. Строительством руководили Василий Пажетнов и Вячеслав Наумов из Центра. Вольер размером 10 на 10 метров окружён электрозабором для защиты от диких животных.

«И вот 23 мая Мишка и Машка были выпущены в вольер. Насидевшиеся в клетках и других малоприспособленных помещениях, они не сразу освоились. Конечно это еще не свобода, но путь к ней», — отметили в заповеднике.

К настоящему времени медвежата освоились в своём убежище. Кормление ведётся с соблюдением требований для их успешной реабилитации в дикой природе в будущем. Выпуск их в «большой мир» намечен на август, когда животные смогут самостоятельно добывать пищу.