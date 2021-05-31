Приштина, , 13:33 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам и помощник государственного секретаря США Мэттью Палмер 31 мая прибыл в Косово.

О приезде Палмера сообщило посольство США в Косово на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Представителя Госдепа приветствовал посол США в Косово Филип Коснетт.

Напомним, 1 июня Палмер намерен провести совместную пресс-конференцию по диалогу Косово и Сербии со Специальным представителем Евросоюза по Косово и Сербии Мирославом Лайчаком.

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