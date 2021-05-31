Барнаул, , 13:29 — REGNUM Строительный комплекс переживает кризис, который весьма скоро могут почувствовать и обычные граждане, так и не дождавшиеся новых школ, больниц, детских садов и других социальных объектов. И дело тут не только в ФЗ-44 о госзакупках, согласно которому торги идут на понижение цены и подрядчики, борясь за контракт, теряют свою прибыль (увы, но в самых критичных случаях, контакты забирают те, кто неспособен или даже не собирался их исполнять).

Инфляция так разогнала цены, в том числе, и на строительные материалы, что уже заключённые госконтракты обесценились на 30−40%, а механизм компенсации убытков отсутствует. По этой причине в 2021 году только в Алтайском крае может возникнуть недостой на общую сумму до шести миллиардов рублей. Подробности с круглого стола в Барнауле сообщает «Толк».

Как пояснил глава компании «Новострой» Игорь Новиков, убыток на строительстве школы на 330 мест в Ларичихе по госконтракту составил 150 млн рублей, детсада на 275 мест в Рубцовске — 110 млн рублей (аналогичные у другого подрядчика по детсаду в пос. Фирсова слобода), школы в Усть-Коксе — 250 млн. Между тем, в краевую адресную программу на 2021 год заложено 12 млрд 159,6 млн рублей на 297 объектов (4 млрд — федеральные средства, остальное — краевые). Из них 176 должны построить, остальные отремонтировать.

Информацию местных чиновников о том, что на 1 мая 2021 года профинансировано лишь 1 млрд 828 млн рублей (или 15% от общего лимита), строители навали катастрофой: неосвоенными могут остаться примерно половина средств. То есть в экономику Алтайского края не попадут шесть млрд рублей, а граждане не получат обещанные соцобъекты.

Директор Единого стройзаказчика региона Александр Котельников связывает проблему с особенностями регулирования подготовки смет. По его словам, система сметного нормирования и планирования не справилась с инфляцией, а правительство не справилось с удержанием цен.

«Есть предпосылки, что некоторые генподрядчики расторгнут контракты. Это не только в Барнауле, но в целом по Российской Федерации», — пояснил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Одним из выходов в сложившейся ситуации строители видят принятие волевого решения остановить госстройки до решения вопроса на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на данный момент темпы строительства школ в России стали одними из самых высоких за всю историю страны 31 мая известил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве. По его словам, к 2024 году в стране планируется ввести в эксплуатацию более одного миллиона школьных мест.

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