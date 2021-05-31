Сочи, Краснодарский край, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 31 мая, по видеосвязи примет участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня из Сочи президент примет участие в открытии завода Aurus (в Татарии), он уже несколько лет ездит на этом автомобиле», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что эти автомобили всё больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно.

Как сообщало ИА REGNUM, автопроизводитель планирует выпускать в год при односменном режиме работы до 5000 моделей Aurus.

Стоимость базовой версии Aurus Senat равна 18 млн рублей. стоимость бронированного седана Aurus Senat равна 69,9 млн рублей, а цена аналога президентского автомобиля Aurus Senat в версии Limousine составляет 106,9 млн рублей.

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