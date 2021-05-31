Уфа, , 13:31 — REGNUM Один млрд рублей намерены выделить на обновление оборудования в школьных пищеблоках в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в республиканском правительстве. В Башкирии в 2020—2021 учебном году в 1873 образовательных учреждениях из 497 тысяч школьников получали горячее питание 96,2% учеников, что на 7,8% больше, чем в прошлом учебном году. При этом в регионе 224,2 тысячи учащихся начальных классов получали питание бесплатно.

Отмечается, что в текущем учебном году в образовательные учреждения региона проверяющие выезжали около 600 раз.

«Нефтекамские школы оказались в лучшей группе по организации питания, потому что там опытный и проверенный оператор. Главы в городах и районах должны найти себе таких надежных партнёров, тем более, что контракты заключаются на три года. Мы обязательно будем вмешиваться, если количество жалоб со стороны родителей будет расти», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова, до 1 сентября планируется подготовить контракт на один млрд рублей из регионального бюджета по обновлению оборудования школьных пищеблоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за первый квартал 2021 года система «Инцидент менеджмент» в Башкирии зафиксировала 352 обращения по питанию в школах.