31 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Елена Ковачич, , 16:16 — REGNUM Пандемия коронавируса не самая смертоносная в истории Земли, но точно самая загадочная. Когда вводили первые локдауны, ученые заверяли: вирус имеет естественное происхождение. Произошла то ли мутация, то ли каким-то невероятным способом скрещивание летучих мышей и панголинов, потому что в ДНК коронавируса обнаружены фрагменты и тех, и других.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это Билл Гейтс наслал на нас корону», «сам рассказывал об эксперименте по сокращению населения Земли», — такими фразами тут же запестрил интернет. Возникла теория заговора. Позже появились иные версии — о биологическом оружии Китая или США, кому что больше нравилось.

Вот что можно было тогда прочитать как бы научного в СМИ:

20.03.20: «Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение», — пишут ведущие мировые СМИ, ссылаясь на комментарии британских микробиологов и вирусологов. Согласно результатам исследований штамма коронавируса SARS-CoV-2, которым по всему миру заразились уже около 250 тысяч человек и погибло около 10 тысяч заболевших, вирус появился в результате естественной эволюции. Таким образом представители научного мира развенчали теорию о том, что COVID-19 мог быть создан искусственно».

На чем основывались? Конечно, как бы на фактах — изучали геном и штаммы коронавируса. Некто Кристиан Андерсен, сотрудник кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research, заверял: «Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов».

По данным ученых, «RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала настолько, что они стали способными оказывать влияние на клетки человека на молекулярном уровне».

Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане Wuhan.gov.cn

Лично у меня оставались вопросы: когда началась эта эволюция и что, а может, кто ее запустил? Что стало критической точкой для перехода количества в качество? Ответов не было.

Наступил 2021 год. До сих пор ничего ясного в вопросе нет, хотя уже есть вакцины, неизвестно, правда, насколько эффективны и долговременны, но они есть! А ответов на вопрос о происхождении ковида так и нет. Есть лишь новое утверждение. И прозвучало оно сначала в марте 2021 года от британских ученых — не очень им верят, стали притчей во языцех — а 28 мая аналогичная версия пришла из США. Снова ученые выяснили…

Британцы: «Нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса» (16.03.21).

Профессор из Англии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен настаивают, что имеют доказательства искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщила Daily Mail. Китайские ученые, считают бритты, разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. «Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса», — говорится в исследовании.

Как так сумели замести следы, что весь мир стоит на ушах? Не вяжется. Может, случайно плохо помыли пробирку? В это больше верится. И как Далглиш и Соренсен узнали о том, что — цитата — «уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей».

Лаборатория в США. (сс) Governor Tom Wolf

Им кто об этом сообщил? Где обнаружена такая информация? Или это всего лишь версия? Вопрос и к журналистам? Как вы беседуете с людьми? Задайте вопросы, которые не оставят белых пятен и сомнений! Иначе снова все это — просто слухи и версии. А фраза, что «один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса, ничего не дает в плане доказательств.

Что это за четыре аминокислоты? Почему именно их так недоставало коронавирусу, чтобы преодолеть межвидовой барьер?

Еще в начале пандемии мы с подругой прочитали статью какого-то российского фармацевта, где он тоже про четыре компонента говорил, называл кусочек вставки в геном фуриновым сайтом и утверждал, что эта вставка как раз обеспечила проникновение вируса в человека. До того момента коронавирус поражал только животных. Вполне убедительно было написано. Но незадача — опять не ясно, почему тогда, в 2020 году, никто из ученых не рассматривал всерьез такую версию. Напротив, они единодушно заверяли: «виноваты» летучие мыши и любители их есть — китайцы.

Летучая мышь (сс) Sweetaholic

В наш российский День пограничника (28 мая 2021-го) «проснулась» разведка США. Они тоже решили — дадим отпор агрессору и оккупанту.

«Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников», — такой текст стали озвучивать вчера многие СМИ. Мол, сотрудники разведки США «надеются задействовать «колоссальные» компьютерные мощности для установления происхождения вируса».

А президент США Джо Байден заявил в четверг, что выпустит отчет о происхождении ковида. «Ранее Белый дом распространил релиз, — читаем новости, — согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса — при передаче человеку от животного и из лаборатории».

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден (сс) The White House

Байден выделил разведке 90 дней для выяснения вопроса. Значит ли это, что через три месяца нам все, наконец, откроется? Не думаю, слишком запутанный сюжет. Да и заинтересованных сторон хватает. Но лед тронулся, что, конечно, радует. Разумеется, посольство КНР считает теорию о «лабораторной утечке» коронавируса клеветой.