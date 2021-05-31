Москва, , 13:27 — REGNUM Игроки сборной России по футболу сдали тесты на коронавирус и прошли допинг-тестирование. Об этом 31 мая допинг сообщили в пресс-службе команды.

«30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты — все тесты отрицательные», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 10 футболистов сдали тесты в рамках внесоревновательного допинг-контроля.

Напомним, 1 июня сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.

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