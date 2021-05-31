Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области за пять месяцев 2021 года при пожарах погибли 57 человек, среди которых двое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С января по май на территории региона зафиксировано 3 088 пожаров. На них травмы получили 57 человек, в том числе пятеро детей.

Основными причинами пожаров названы неосторожное обращение с огнём, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования.