Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области провели исследование пляжей 34 водных объектов региона и только на четырех из них не нашли отклонений от нормы. Об этом 31 мая сообщил начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Максим Палилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Река Вуокса в Ленобласти

По словам Палилова, специалисты провели исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям 34 водных объектов Ленобласти. В результате 17 из них не соответствуют по санитарно-химическим и 21 — по микробиологическим показателям.

«Таким образом, на настоящий момент, только четыре пляжа по качеству воды соответствуют — два во Всеволожском районе и по одному — в Ломоносовском и Тосненском районах. В Приозерском районе исследована вода двух водных объектов, установлено соответствие по микробиологическим и паразитологическим показателям, а по санитарно-химическим показателям в настоящее время исследования не завершены», — уточнил Палилов.

Показатели по всем остальным пляжам будут опубликованы на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора 1 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленобласти готовят к летнему сезону около 45 пляжей.