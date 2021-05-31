Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3627 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в регионе выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 143 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 109 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с предыдущей неделей выросло почти на 80 человек и составило 1858 нижегородца.

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