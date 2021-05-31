31 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Мир становится всё более цифровым, и его проблемы перемещаются в область интернета, связи и телекоммуникаций. Дети всё свободное время «сидят» в смартфонах, соцсети полны нарушающим законы контентом, а мобильной связи иногда нет не только в глубинке, но и на некоторых участках федеральных трасс Русского Севера. Но образование, науку, развитие без цифровых технологий уже не представить. На вопросы ИА REGNUM ответил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.

Владимир Станулевич, , 16:00 — REGNUM Мир становится всё более цифровым, и его проблемы перемещаются в область интернета, связи и телекоммуникаций. Дети всё свободное время «сидят» в смартфонах, соцсети полны нарушающим законы контентом, а мобильной связи иногда нет не только в глубинке, но и на некоторых участках федеральных трасс Русского Севера. Но образование, науку, развитие без цифровых технологий уже не представить. На вопросы ИА REGNUM ответил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.

Андрей Прищемихин, директор архангельского филиала ПАО «Ростелеком» © Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком

Владимир Станулевич: Во многих районах области, и даже на федеральной трассе М-8 Москва-Архангельск, есть участки, где нет мобильной связи. Когда она появится на всём протяжении основных дорог?

Андрей Прищемихин: Обеспечение связью основных трасс области — это важный вопрос безопасности на дорогах. У людей должна быть возможность вызвать помощь в случае экстренной ситуации.

Для коммерческих компаний развитие мобильной связи вдоль трасс большой протяженности, где не проживает население и не предусматривается подключение новых клиентов, к сожалению, не окупаемо. Также для развертывания мобильной связи, в том числе установки базовых станций, необходимо электроснабжение, которого на некоторых участках трассы просто нет.

Как вариант я вижу развитие мобильной связи вдоль трасс в виде государственно-частного партнёрства, когда привлекаются и федеральные средства, и средства операторов связи. Это позволит сделать пребывание населения на любом отрезке дорог нашего региона комфортным и безопасным.

Владимир Станулевич: На большей части Антониево-Сийского монастыря, где был пострижен в монахи основатель династии Романовых боярин Федор Никитич, нет связи. Когда она появится?

Андрей Прищемихин: В 2020 году к 500-летию Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря в рамках государственного контракта компания «Ростелеком» установила оборудование, позволяющее осуществить покрытие мобильной связью территорию монастыря любым оператором. В настоящее время услуги сотовой связи предоставляют компании Tele 2 и «Ростелеком».

Прокладка волоконно-оптического кабеля связи © Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком

Владимир Станулевич: Даже в глухих деревнях висят синие телефоны-автоматы. Почему посторонний не может позвонить по нему за деньги?

Андрей Прищемихин: С 2018 года для звонков с таксофонов не требуются никакие карточки, звонки бесплатные для всех. С 2019 года также отменена оплата при совершении междугородных вызовов и при звонках на номера мобильных операторов.

Владимир Станулевич: Разделена ли территория области по зонам интересов операторов мобильной связи? Какой из операторов лучший в развитии услуг населению?

Андрей Прищемихин: У каждого оператора мобильной связи есть своя стратегия развития. В её рамках принимаются решения с учетом конкурентной ситуации, наличия каналов связи, электроснабжения, численности населения и прочих факторов.

Сварка оптического волокна © Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком

Владимир Станулевич: Регионы Арктики заключают договоры на подключение к международному кабелю Arktic Connekt. Говорили, что НАО не надо подключать, что там высокоскоростной интернет уже есть, но сейчас НАО всё-таки подключается. Нужен ли Arktic Connekt для Архангельской области?

Андрей Прищемихин: На сегодняшний день в направлении Ненецкого автономного округа проложен только один магистральный кабель связи, связывающий округ с большой землей. Любое его повреждение оставляет целый арктический регион без связи, иногда перерывы могут доходить до суток. Поэтому подключение к Arktic Connekt позволит организовать необходимый для округа резерв.

В Архангельской области иная ситуация. В регионе развитие телекоммуникационной инфраструктуры идет в хорошем темпе. Магистральные каналы связи широкой пропускной способности организованы по основным направлениям, в том числе резервные. Таким образом, для области нет существенной необходимости подключения к еще одному каналу связи.

Владимир Станулевич: Преступный контент в интернете надо блокировать по ключевым словам автоматически или оставить всё как есть? Не ведет ли это часть молодежи на скамью подсудимых?

Андрей Прищемихин: Считаю автоматическую блокировку хорошим решением. Действительно, в интернете достаточно негативного и преступного контента. Пока технологии поиска и блокировки еще оттачиваются, юридическая база изменяется с получением опыта. Однозначно нельзя делать вид, будто опасной информации в сети нет.

Владимир Станулевич: Как Вы объясняете неприятие некоторыми людьми формата 5G — доходит до сноса вышек?

Андрей Прищемихин: Я читал о поджоге вышек в Великобритании. Могу связать это только с неинформированностью некоторых людей. В целом многих пугает незнакомое и малоизвестное. К тому же в мире случилась пандемия, что, возможно, усугубило тревожное восприятие подобных инноваций.

Точка доступа в интернет © Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком

Владимир Станулевич: Исследования по влиянию электромагнитного излучения на человека не публикуются. Что бы Вы посоветовали для сохранения здоровья?

Андрей Прищемихин: Для сохранения физического здоровья я бы посоветовал правильно питаться и ежедневно быть на свежем воздухе. Беспокоиться по поводу «излучающего» оборудования не стоит: всё, установленное в наших домах, даже интернет-роутеры, имеет характеристики, безопасные для жизни и здоровья людей.

Владимир Станулевич: Молодежь сидит в гаджетах, что мешает ее гармоничному развитию. Что делать?

Андрей Прищемихин: Этот вопрос я бы задал родителям, которые очень часто дают маленьким детям в руки телефон, чтобы они были заняты и просто не мешали заниматься своими делами. Считаю главной задачей родителей гармонично развивать детей — необходимо знакомить их с книгами, ходить в музеи, давать какие-то физические нагрузки для здоровья, в любом городе много интересных мест, где можно весело и познавательно провести время. При этом я не против современных гаджетов и их возможностей, но контроль за количеством времени, проведенного в телефоне или планшете, конечно, остается за взрослыми.