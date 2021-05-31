Берлин, , 13:43 — REGNUM Для укрепления своих геополитических позиций Россия и Китай создали военный альянс. Такое мнение 31 мая высказал немецкий политолог Йоахим Краузе, его слова приводит немецкое издание Die Welt.

Эсминец «Ши Цзячжуан» у причала во время учений «Морское взаимодействие-2017» Андрей Грук © ИА Красная Весна

Как считает политолог из ФРГ, о том, что в настоящее время военный альянс РФ и КНР «уже стал реальностью», говорят такие факты, как регулярные поставки в Китай новейших типов российского оружия, а также учения с участием военных двух стран.

Также Краузе напомнил, что Москвой были поставлены Пекину такие образцы военной российской техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а помимо того, российская сторона участвует в создании китайской системы ПРО.

Кроме того, как утверждает эксперт, Китай усилил давление на Тайвань в тот момент, когда в апреле Россия увеличила количество своих войск у границ Украины, что, по словам политолога, являлось сигналом о готовности Пекина оказать военную поддержку Москве в случае такой необходимости.

Как уточняет Краузе, создание такого альянса между Россией и Китаем, по его мнению, стало возможно из-за наличия общих целей у двух стран.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — указывает он.

Помимо того, эксперт поясняет, что Россия и Китай, по данным Global Firepower Index, занимают второе и третье после США место по самым мощным вооружениям, и, таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят по числу силы Вашингтона, включая ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что российская госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) презентуют дорожную карту создания Международной научной лунной станции.