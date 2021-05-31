Москва, , 13:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Народной скупщины Ивицу Дачича выступить на пленарном заседании нижней палаты парламента 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Володин также пригласил Дачича принять участие в Парламентской Ассамблее ОДКБ.

«Заседание пройдет в очном формате 1 июля в Таджикистане. Будем рады встрече на этой парламентской площадке», — сказал Володин.

Володин также пригласил сербских парламентариев принять участие в качестве наблюдателей на выборах в Государственную думу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования в сентябре.

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