Ереван, , 13:33 — REGNUM Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию на армянo-азербайджанской границе и пути решения проблемы. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба армянского минобороны.

Шойгу и Арутюнян провели телефонный разговор. В нём руководители «оборонных ведомств двух стратегических союзников» обсудили обстановку на границе Армении и Азербайджана.

Министры также обсудили пути реализации договорённостей, которые были достигнуты во время встречи в Москве на прошлой неделе. Речь идёт о соглашениях, направленных на разрешение приграничной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о приемлемости для Еревана предложений РФ по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Власти Азербайджана, как заявил премьер-министр страны Али Асадов, также одобрили инициативу России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией.

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