Москва, , 13:23 — REGNUM Президент США Джо Байден хочет показать, что он успешнее Дональда Трампа, и именно поэтому ему необходимо налаживание отношений с Россией. К снятию стратегических противоречий между странами это, однако, не приведёт. Об этом 31 мая заявил публицист Анатолий Вассерман на телеканале «Россия 24».

«Пообещают, естественно, очередную порцию разрядки международной напряжённости, очередную перезагрузку отношений. Ну, а потом будут говорить, что всё это не случилось из-за того, что русские такие неблагодарные, что обещаниям не верят», — заявил Вассерман.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.