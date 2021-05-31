Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Автопроизводитель Jeep представил для европейского рынка юбилейную серию внедорожника Jeep Wrangler с приставкой 4xe. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Машина получила гибридный силовой агрегат, который включает в себя бензиновый турбомотор рабочим объёмом два литра и два мотора-генератора, питающихся от аккумулятора. Общая мощность гибридного двигателя равна 380 л. с. В качестве трансмиссии у автомобиля восьмискоростная автоматическая коробка передач.

В электрическом режиме Jeep Wrangler 4xe может проехать до 50 км. Аккумулятор электрокара заряжается от электросети до 100% менее чем за три часа. От 0 до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,4 секунды.

Продажи новой версии модели на европейском рынке запланированы на начало июня 2021 года.

Ранее компания Jeep представила в Австралии ограниченную юбилейную серию моделей Cherokee, Wrangler и Grand Cherokee. Эти автомобили были созданы в честь 80-летия бренда и получили приставку к названию 80th Anniversary.

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