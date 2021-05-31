Махачкала, , 13:20 — REGNUM В Дагестане обвинили в создании террористического сообщества местного жителя Азамата Хаджиева. По приговору суда он отправится на 12 лет в колонию строгого режима, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как было установлено следствием и доказано затем в суде, Хаджиев в 2017 году объединился с рядом лиц, которые сошлись на почве религиозных убеждений. Они создали террористическое сообщество, собираясь совершать преступления против сотрудников правоохранительных органов. Сам организатор дал присягу на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Члены террористической группы прошли обучение ведению террористической войны, изучив правила обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Вооружившись оружием и СВУ, они собрались совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов, однако не успели — все были задержаны.

Главаря бандитов обвинили по статьям УК РФ «Создание террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования», «Участие в деятельности террористической организации», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконный оборот боеприпасов, совершенный организованной группой» и других.