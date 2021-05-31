Новосибирск, , 13:20 — REGNUM Новосибирская область получила первую партию препарата, разработанного исследовательским центром имени Чумакова, — 3 900 комплектов. Это третья вакцина от коронавируса, доступная новосибирцам, отметили в региональном правительстве.

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Первую партию вакцины «КовиВак» распределили во все медорганизации области. Сегодня начали прививать этим препаратом желающих.

«У нас уже были сформированы определенные списки желающих привиться вакциной «КовиВак». Сегодня мы этих пациентов информируем о такой возможности», — рассказала заместитель главного врача поликлиники № 7 Новосибирска Татьяна Ваштаева.

Отмечается, что тех, кто хочет вакцинироваться новым препаратом, пока немного. «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» успели себя зарекомендовать. Кроме того, у «КовиВака» есть ограничение — он разрешён для применения только людям от 18 до 60 лет.

Всего в Новосибирскую область поступило 353 613 доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцинировано однократно — 302 708 новосибирцев, из них привиты двукратно и завершили курс вакцинации 226 416 человек.