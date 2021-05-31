Брянск, , 13:32 — REGNUM Мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали полицейские в Володарском районе Брянска. Недалеко от места задержания был обнаружен свёрток с почти 500 г наркотика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Экспертиза показала, что в пакете находится синтетический наркотик общим весом 470 граммов. По словам задержанного, 29-летнего жителя Тверской области, которому принадлежал свёрток, он планировал сбыть привезённые наркотики бесконтактным способом.

Мужчину арестовали на 10 суток за употребление наркотических средств без назначения врача. Также в отношении него возбуждено уголовное дело.