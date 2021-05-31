Оренбург, , 13:17 — REGNUM Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Оренбургской области. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления на основании заявки региона предлагается создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Оренбуржье» на территории городских округов Оренбург и Орск. ОЭЗ позволит создать благоприятные условия для российских и иностранных компаний для развития высокотехнологичных производств в сфере специализированного машиностроения, электротехнической и химической промышленности, производства изделий из пластика и строительных материалов.

На данный момент получены подтверждения от восьми потенциальных резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» о намерениях реализовать инвестиционные проекты. На территории ОЭЗ планируется строительство предприятий по производству литий-титанатных аккумуляторных батарей, пластиковых труб, завода по производству бурового оборудования для горногеологической и нефтегазовой промышленности, предприятия по производству полимерно-битумных вяжущих материалов, а также несколько предприятий в сфере пищевой промышленности. Кроме того, запланировано строительство транспортно-логистического терминала «Шёлковый путь». Прогнозируемый объём инвестиций резидентов за три года составит порядка 9 млрд рублей. Резидентами планируется создать более 900 рабочих мест.

«В рамках двух площадок Особой экономической зоны предприятиям, готовым реализовать свои проекты будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура. Все коммуникации будут подведены до участков резидентов. Для региона — это тысячи новых рабочих мест, производство продукта с высокой добавленной стоимостью. Всё это нам позволит сбалансировать экономическую ситуацию в регионе, и быть привлекательной площадкой для предприятий со всей страны» — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Всего в России на данный момент уже созданы 38 ОЭЗ в 31 регионе. За счёт льготных условий налогообложения Особые экономические зоны позволяют привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места. В ОЭЗ осуществляют деятельность более 870 компаний. Общий объём осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 560 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 44 тысяч новых рабочих мест.