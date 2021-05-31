Мадрид, , 13:16 — REGNUM 30 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с официальным визитом в Испании, провел встречу с активистами местной польской диаспоры. Об этом Моравецкий сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Во время встречи, которая проходила в посольстве Польши в Мадриде, глава польского правительства поблагодарил активистов диаспоры за поддержку польской культуры. Так, он отдельно отметил деятельность и развитие десятков школ польского языка, которые работают в Испании.

В ходе встречи Матеуш Моравецкий также подчеркнул тот факт, что Польша и Испания укрепляют свои связи на уровне Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая состоятся польско-испанские межправительственные консультации. В Испанию направилась польская делегация в лице премьер-министра, а также вице-премьер-министра, министра развития, труда и технологий, министров инфраструктуры, внутренних дел, иностранных дел, климата и окружающей среды, министра по делам Европейского союза и уполномоченного по вопросам Центрального коммуникационного порта.