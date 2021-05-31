Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Свердловской области выявили победителей предварительного голосования «Единой России» в Госдуму по одномандатным округам. Информация размещена на сайте праймериз.

Первые места по итогам голосования получили, в основном, действующие депутаты Госдумы. В Свердловском округе победил Андрей Альшевских, в Каменск-Уральском — Лев Ковпак, в Берёзовском — Сергей Чепиков, в Асбестовском — Максим Иванов, в Первоуральском — Зелимхан Муцоев, в Серовском — Антон Шипулин.

Отметим, в Нижнетагильском одномандатном округе победу одержал директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, также в «ЕР» огласили результаты праймериз в Законодательное собрание Свердловской области.

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