Сантьяго, , 13:15 — REGNUM В Чили зафиксированы случаи появления грибковой инфекции в качестве последствия заболевания COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Чилийское общество инфектологии.

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Случаи мукормикоза, известного также как «чёрный грибок», зафиксированы в Индии. Также первые случаи недавно были зафиксированы в Уругвае и Чили.

В организации рассказали, что грибковые инфекции относятся к числу осложнений, которые могут поражать серьезно болевших пациентов, и одним из наиболее частых симптомов является мукормикоз, а также аспергиллез, или «зелёный грибок».

Отмечается, что такие инфекции обычно поражают пациентов с ослабленным иммунитетом и часто диагностируются у людей с онкологическими заболеваниями, трансплантацией органов или принимающих иммунодепрессанты, а также у людей с хроническими респираторными заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями, такими как грипп.

В организации также сообщили, что «частота [выявления подобных случаев] была увеличена, так как увеличилось количество серьезных случаев».