Душанбе, , 13:15 — REGNUM Руководство Всемирного банка одобрило грант в размере $50 млн на проведение налоговой реформы в Таджикистане, сообщает 31 мая агентство «Азия-плюс».

Деньги планируется выделить за счет средств Международной ассоциации развития. Проект направлен на внедрение нового Налогового кодекса республики и модернизацию налоговой системы.

Представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс сказал, что в Таджикистане продолжается работа над созданием последовательного налогового кодекса с предсказуемыми налоговыми обязательствами.

Олтерс считает, что новый налоговый кодекс будет способствовать развитию более динамичного и инновационного частного сектора, ориентированного на экспорт.

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