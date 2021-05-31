Ярославль, , 13:15 — REGNUM Согласно декларациям о доходах за 2020 год, больше всех в ярославском правительстве заработал заместитель директора департамента ЖКХ Валерий Шмаков, его годовой доход составил 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал органов госвласти Ярославской области.

Правительство Ярославской области Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко в 2020 году задекларировал 9,1 миллиона рублей годового дохода. Он на втором месте по доходам среди чиновников областного уровня после Валерия Шмакова. Значительные доходы в 2020 году также продемонстрировали директор департамента государственного заказа Ярославской области Андрей Афонин (4,3 миллиона рублей), директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Давид Бараташвили (4,5 миллиона), глава региональной контрольно-ревизионной инспекции Дмитрий Карпычев (4 миллиона), начальник управления по социальной и демографической политике правительства Марина Башмашникова (4,5 миллиона рублей).

Если брать подведомственные учреждения, то самый большой доход в 2020 году задекларировали директор ГАУ «Государственная экспертиза в строительстве» Александр Гаврилов (3,32 миллиона рублей), глава ГАУ «Спортивно-адаптивная школа» Наталья Зыкова (3,1 миллиона рублей), директор ГАУ «Центр конкурентной политики и мониторинга» Станислав Дьяков (3,67 миллиона).

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