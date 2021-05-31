Чебоксары, , 13:14 — REGNUM В Чувашии жаркую и солнечную погоду сменило резкое похолодание. Тепло начнёт постепенно возвращаться 1 июня, сообщал ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Погода на этой неделе начнёт улучшаться. Тепло будет возвращаться с 1 июня, в середине недели ожидается +15…+20 градусов. В выходные дни, 5 и 6 июня, потеплее до +25…+27 градусов.

Очередное похолодание прогнозируется в конце первой декады июня.

Синоптик-любитель также отмечает резкий перепад температур в Чебоксарах: 29 мая было до +29 градусов, в ночь на 30 мая температура упала +15 градусов, а днём из-за дождей снизилась до +6 градусов. Таким образом, всего за сутки похолодало более чем на 20 градусов.