Ижевск, , 13:13 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 116 628 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 89 034 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие выходные дни были вакцинированы 696 человек. 689 жителей Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в республике провели 1 159 450 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4364 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4553 исследования.

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