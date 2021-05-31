Джакарта, , 13:13 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5662 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 31 мая в Индонезии выявили 1 821 703 носителя коронавируса.

Согласно полученным данным, за сутки побороть коронавирус смогли 5121 человек. За всё время пандемии коронавирусом переболели 1 669 119 граждан Индонезии.

За сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 174 человека. Всего эпидемия унесла жизни 50 578 человек.