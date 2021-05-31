Москва, , 13:13 — REGNUM В России нужны специалисты в сфере искусственного интеллекта, способные предлагать решения в этой сфере. Об этом 31 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что правительство утвердило правила, по которым вузы смогут получить гранты на разработку программ обучения по профилю искусственный интеллект. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 600 млн рублей, средства планируется потратить в течение трёх лет, уточнил премьер-министр.

«Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение, предлагать инновационные решения в самых разных отраслях», — сказал Мишустин.

По его словам, студенты смогут получить степени бакалавра и магистра по специальностям, связанным с технологиями искусственного интеллекта, а их педагоги — повысить квалификацию в этой сфере.