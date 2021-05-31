Москва, , 13:12 — REGNUM В ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, это «экономическая жизнь».

«Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин в курсе этой ситуации.

«Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли», — сказал Песков, подчеркнув, что правительство вместе с участниками бизнеса занимается этим вопросом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в коронавирусный год, согласно отчётности, на фоне пандемии «доходы металлургов возросли в разы». По его словам, это неплохо, однако плохо то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Белоусов добавил, что металлурги «нахлобучили» государство и бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. Именно эту сумму компании должны вернуть в бюджет, подчеркнул вице-премьер.