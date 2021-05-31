Варшава, , 13:11 — REGNUM 31 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 333 новых случая заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончались еще семь человек.

«333 заражения — это самый низкий показатель с 7 сентября прошлого года. Тогда было зафиксировано 302 новых заражений за 24 часа», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 872 283 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 73 745.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.