Оренбург, , 13:11 — REGNUM В Оренбургской области весна завершится, а лето начнется дождями, градом и грозами. По данным гидрометцентра, 31 мая в западных районах пройдет дождь, гроза, возможен град. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +32°C.

Днем 1 июня на территории западных и центральных районов Оренбуржья прогнозируют небольшой дождь, грозу и град. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +25°C, +30°C.

По данным метеорологов, с 31 мая по 4 июня погодные условия Оренбургской области будет формировать грозовой фронт, за которым продвигаются более прохладные и влажные воздушные массы. Он протянется с юго-запада на северо-восток, поэтому погода в западной части будет отличаться от восточной половины.