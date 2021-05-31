Ижевск, , 13:11 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

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Скончались женщины в возрасте 65 и 87 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 447 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 31 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 957 человек, из которых трое жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 мая в республике выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 155 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2755 человек.

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