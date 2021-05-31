Бишкек, , 13:09 — REGNUM Власти Киргизии надеются, самостоятельно добывая золото, получить больше прибыли, — казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев поделился с ИА REGNUM взглядом на споры вокруг крупнейшего золоторудного месторождения Киргизии «Кумтор».

По мнению эксперта, даже несмотря на введение внешнего управления на руднике «Кумтор» со стороны Бишкека «ситуацию еще можно откатить назад и вести переговоры. После произошедшего вряд ли получится инициировать переговоры так же просто, как это было в прежних спорных ситуациях, однако, компромисс все еще возможен. Это наименее рискованный вариант для Киргизии и для иностранных инвесторов», — считает Полетаев.

Политолог убежден, что при работе с иностранными инвесторами, когда к давлению на частные компании подключаются общественные деятели и политики ситуация осложняется.

«Часть высказывающих свое мнение стремиться напомнить о себе пользуясь ситуацией. Часть пользуется сложившейся политической конъюнктурой. Возникает ситуация, когда увлекшись борьбой с иностранными инвесторами люди сбрасывают со счетов экономическую составляющую вопроса и не думают о последствиях. Тогда как в вопросе «Кумтора» эта часть самая важная», — отметил он.

Собеседник уверен, что если Киргизия хочет увеличить свои доходы от разработки золота на месторождении в Иссык-Кульской области — национализация один из самых рискованных вариантов.

«Добыча золота и получение прибыли с его продажи всегда несет в себе очень большие риски. Их раньше брала на себя иностранная компания. Сейчас власти Киргизии надеются при самостоятельной работе получить больше прибыли, но при этом я не уверен, что они осознают риски такого подхода».

Полетаев отметил, что канадская компания работает в стране уже много лет и «ломать систему, которая работает в обмен на гипотетическое увеличение прибыли, которая не гарантирована, рискованно».

»После начала последнего скандала с рудником, внешние наблюдатели снова насторожились. Киргизия по-прежнему сможет привлекать политические инвестиции в партнерстве с другими странами, но частный бизнес, тем более крупный в страну больше не придет».