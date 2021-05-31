Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Северный ветер уступит набирающему силу теплу в первую неделю лета в Санкт-Петербурге. Хорошая погода без осадков продержится до второй декады июня, рассказал 31 мая ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Молодые люди на Благовещенском мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, из-за циклона, который покидает регион, в ближайшие ночи еще ожидаются заморозки, на севере Ленинградской области +3…+8 градусов. Северный ветер также будет создавать дискомфорт до середины текущей недели, но уже начиная с четверга, 3 июня, в городе на Неве заметно потеплеет, а холодный ветер сменится на теплый.

«1 июня будет +20 градусов, потепление будет в течение этой недели и к пятнице, 4 июня, воздух прогреется до +23…+25 градусов», — рассказал собеседник агентства.

Что касается погоды в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), то, по словам Колесова, будет «хорошая погода» с дневной температурой +20…+22 градуса.