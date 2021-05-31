Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Северный ветер уступит набирающему силу теплу в первую неделю лета в Санкт-Петербурге. Хорошая погода без осадков продержится до второй декады июня, рассказал 31 мая ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на Благовещенском мосту

По его словам, из-за циклона, который покидает регион, в ближайшие ночи еще ожидаются заморозки, на севере Ленинградской области +3…+8 градусов. Северный ветер также будет создавать дискомфорт до середины текущей недели, но уже начиная с четверга, 3 июня, в городе на Неве заметно потеплеет, а холодный ветер сменится на теплый.

«1 июня будет +20 градусов, потепление будет в течение этой недели и к пятнице, 4 июня, воздух прогреется до +23…+25 градусов», — рассказал собеседник агентства.

Что касается погоды в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), то, по словам Колесова, будет «хорошая погода» с дневной температурой +20…+22 градуса.