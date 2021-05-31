Ижевск, , 13:09 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 31 мая выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 155 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — двое детей в возрасте до 14 лет и девять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 47 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 953 человека. 447 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей региона, накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2755 человек. Из этого числа 2446 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 258 человек — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 28 мая прививку от коронавируса сделали 115 932 человек в Удмуртии. Второй компонент препарата получили 88 345 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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