Москва, , 13:09 — REGNUM Рубль 28 мая подорожал, обновив максимумы середины марта. Доллар все еще удерживается над уровнем 73 руб., но вероятность его пробоя возрастает по мере того как быки по российской валюте плавно продавливают курс, заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 31 мая, пара рубль/доллар открылась гэпом вверх, но вскоре сменила внутридневной уклон на медвежий, продолжая смотреть в южном направлении.

Впрочем, нашей валюте будет непросто достичь новых высот в краткосрочной перспективе в связи с пониженной торговой активностью, которая ожидается в связи с праздниками в США и Британии.

На фондовых рынках сегодня наблюдаются вялые торги, тогда как валюты расположились в тесных диапазонах. Примечательно, что с завершением налогового периода рубль лишился важной поддержки и теперь будет чувствительнее реагировать на внешние раздражители.

В этом контексте волатильность курса рубля может повыситься на фоне предстоящих событий недели. В центре внимания будет завтрашнее заседание ОПЕК+, а далее игроки переключатся на пятничную статистику по рынку труда США.

Причем второе событие может повлечь более заметный всплеск волатильности на площадках, тогда как от экспортеров альянса не ждут сюрпризов .

Трейдеры уже готовы к тому, что картель и его союзники подтвердят намерение продолжить наращивание добычи в июле, тем более что перспективы спроса продолжают улучшаться по мере отмены ограничений.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, продолжит колебаться в узком канале над отметкой 73 руб.

В роли ближайшего сопротивления по-прежнему выступает зона 73,50 руб. Евро/рубль, которая пытается преодолеть отметку 89,30 руб., удержится над уровнем 89 руб.», — считает эксперт.

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